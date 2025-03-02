Гасперини про 0:0 с «Венецией»: «Аталанта» разочарована результатом, но мы не проиграли и показали неплохой футбол»

Джан Пьеро Гасперини оценил ничью с «Венецией» (0:0) в Серии А.

«Мы не смогли поддерживать давление в зоне атаки. Во втором тайме мы прибавили, были технические ошибки, но я бы выделил игру «Венеции» в обороне – они не теряли концентрацию и были очень организованными.

Каждый матч проходит в равной и тяжелой борьбе. Мы разочарованы результатом, но мы не проиграли и показали неплохой футбол. До конца сезона еще далеко», – сказал тренер «Аталанты».