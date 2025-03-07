Галактионов про 1:1 с «Ахматом»: «Локомотив» недоволен, были нацелены прервать безвыигрышную серию. Не имеем права так свободно распоряжаться моментами»

Михаил Галактионов расстроен ничьей с «Ахматом» (1:1) в Мир РПЛ.

– Вы недовольны результатами двух матчей?

– Конечно, недовольны. Были нацелены прервать безвыигрышную серию. На наш взгляд, в первом тайме была боевая игра. Больше с нашим территориальным преимуществом, затем соперник перехватил инициативу. Этот отрезок повлиял на ход игры. Не имеем права так свободно распоряжаться моментами.

– Почему «Локомотив» не показывает интенсивность? Когда включается, команда сразу создает моменты.

– Поговорим и разберем. По горячим следам тяжело делать выводы.

– Как оцените игру автора гола Алексея Батракова?

– По эпизодам были неплохие моменты. Были моменты, когда он ошибался. Это естественно, процесс идет. Произошла смена позиции, Тимофеев «висел» на карточке, в любой момент мог получить карточку, решили провести две замены и Батракова перевели ниже. Потом все проанализируем, – сказал главный тренер «Локомотива».

«Локомотив» не побеждает 6 матчей – 3 поражения, 3 ничьих