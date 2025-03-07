Галактионов про 1:1 с «Ахматом»: «Локомотив» недоволен, были нацелены прервать безвыигрышную серию. Не имеем права так свободно распоряжаться моментами»
– Вы недовольны результатами двух матчей?
– Конечно, недовольны. Были нацелены прервать безвыигрышную серию. На наш взгляд, в первом тайме была боевая игра. Больше с нашим территориальным преимуществом, затем соперник перехватил инициативу. Этот отрезок повлиял на ход игры. Не имеем права так свободно распоряжаться моментами.
– Почему «Локомотив» не показывает интенсивность? Когда включается, команда сразу создает моменты.
– Поговорим и разберем. По горячим следам тяжело делать выводы.
– Как оцените игру автора гола Алексея Батракова?
– По эпизодам были неплохие моменты. Были моменты, когда он ошибался. Это естественно, процесс идет. Произошла смена позиции, Тимофеев «висел» на карточке, в любой момент мог получить карточку, решили провести две замены и Батракова перевели ниже. Потом все проанализируем, – сказал главный тренер «Локомотива».
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