Галактионов о серии «Локо» без побед: «Раздражает, что вы очень часто задаете вопросы на эту тему. Самих это напрягает»
Михаил Галактионов с раздражением воспринял вопрос о серии без побед.
«Локомотив» разделил очки с «Ахматом» (1:1) в 20-м туре Мир РПЛ. Команда не может выиграть на протяжении шести матчей (в том числе пяти в чемпионате).
– Пять матчей без побед в чемпионате. Начинает ли это давить, раздражать?
– Раздражает, что вы очень часто задаете вопросы на эту тему.
Понятно, что это неприятно, хочется выиграть. С одной стороны, не проигрываем, с другой стороны, очки теряем, играем вничью, но надо побеждать.
Самих это напрягает, сами по‑спортивному злые в этом плане, ситуацию хочется переломить и выиграть, – сказал главный тренер «Локомотива».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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