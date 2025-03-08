Галактионов о серии «Локо» без побед: «Раздражает, что вы очень часто задаете вопросы на эту тему. Самих это напрягает»

Михаил Галактионов с раздражением воспринял вопрос о серии без побед.

«Локомотив» разделил очки с «Ахматом » (1:1) в 20-м туре Мир РПЛ . Команда не может выиграть на протяжении шести матчей (в том числе пяти в чемпионате).

– Пять матчей без побед в чемпионате. Начинает ли это давить, раздражать?

– Раздражает, что вы очень часто задаете вопросы на эту тему.

Понятно, что это неприятно, хочется выиграть. С одной стороны, не проигрываем, с другой стороны, очки теряем, играем вничью, но надо побеждать.

Самих это напрягает, сами по‑спортивному злые в этом плане, ситуацию хочется переломить и выиграть, – сказал главный тренер «Локомотива ».