«Атлетико» выиграл 2 из 7 последних матчей. Дальше – «Реал» в ЛЧ и «Барселона» в Ла Лиге
«Атлетико» проиграл второй матч подряд.
Команда Диего Симеоне уступила «Хетафе» (1:2) в 27-м туре Ла Лиги. Также на этой неделе ее с тем же счетом обыграл «Реал» в Лиге чемпионов.
За последний месяц мадридцы провели семь игр и одержали всего две победы: над «Валенсией» (3:0) и «Атлетиком» (1:0). Также у них были ничьи с «Реалом» (1:1) и «Сельтой» (1:1) в Ла Лиге и «Барселоной» (4:4) в Кубке Испании.
12 марта «Атлетико» вновь встретится с «Реалом» в ЛЧ, а 16-го – с «Барселоной» в чемпионате Испании.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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