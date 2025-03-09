«Атлетико» выиграл 2 из 7 последних матчей. Дальше – «Реал» в ЛЧ и «Барселона» в Ла Лиге

«Атлетико» проиграл второй матч подряд.

Команда Диего Симеоне уступила «Хетафе » (1:2) в 27-м туре Ла Лиги . Также на этой неделе ее с тем же счетом обыграл «Реал » в Лиге чемпионов.

За последний месяц мадридцы провели семь игр и одержали всего две победы: над «Валенсией» (3:0) и «Атлетиком» (1:0). Также у них были ничьи с «Реалом» (1:1) и «Сельтой» (1:1) в Ла Лиге и «Барселоной» (4:4) в Кубке Испании.

12 марта «Атлетико » вновь встретится с «Реалом» в ЛЧ, а 16-го – с «Барселоной» в чемпионате Испании.