Рожков о пенальти «Спартака»: «Не было, по-моему. Посмотрите, сначала Пруцев хватает меня»
Илья Рожков не согласен с назначенным пенальти «Рубину» в игре со «Спартаком».
Казанцы обыграли «Спартак» в 20-м туре Мир РПЛ со счетом 2:1.
На 41-й минуте защитник «Рубина» Илья Рожков схватил полузащитника Данила Пруцева за руку в своей штрафной, и футболист «Спартака» упал на газон. Главный судья Кирилл Левников принял решение назначить одиннадцатиметровый.
«Без комментариев. По моему мнению, не было [пенальти].
Посмотрите, сначала Пруцев хватает меня. Борьба? Везде борьба была. Спросите у судей, им виднее», – сказал защитник «Рубина».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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