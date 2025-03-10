Рожков о пенальти «Спартака»: «Не было, по-моему. Посмотрите, сначала Пруцев хватает меня»

Илья Рожков не согласен с назначенным пенальти «Рубину» в игре со «Спартаком».

Казанцы обыграли «Спартак» в 20-м туре Мир РПЛ со счетом 2:1.

На 41-й минуте защитник «Рубина» Илья Рожков схватил полузащитника Данила Пруцева за руку в своей штрафной, и футболист «Спартака » упал на газон. Главный судья Кирилл Левников принял решение назначить одиннадцатиметровый.

«Без комментариев. По моему мнению, не было [пенальти].

Посмотрите, сначала Пруцев хватает меня. Борьба? Везде борьба была. Спросите у судей, им виднее», – сказал защитник «Рубина ».