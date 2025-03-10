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Безруков на вопрос, кто прислал деньги за победу над «Спартаком» – «Краснодар» или «Зенит»: «Никто! Меня научили, как правильно отвечать!»

Руслану Безрукову задали вопрос на тему шутки про «денежки» .

«Рубин» обыграл «Спартак» в 20-м туре Мир РПЛ (2:1). 

Кто на этот раз прислал деньги, «Краснодар» или «Зенит»?

– Никто! Меня научили, как правильно отвечать! – сказал смеясь полузащитник «Рубина».

Напомним, после победы над «Зенитом» в матче 21-го тура прошлого сезона Мир РПЛ (2:0) Безруков пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». 

Комитет по этике РФС условно дисквалифицировал игрока на 3 месяца и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoРуслан Безруков
ахахаха
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