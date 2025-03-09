Рахимов про пенальти «Спартака»: «Его не было. Рожкова хватали за майку, потом уже он»
Рашид Рахимов считает, что «Спартак» не должен был бить пенальти.
На 41-й минуте защитник «Рубина» Илья Рожков схватил полузащитника Данила Пруцева за руку в своей штрафной, и футболист «Спартака» упал на газон. Главный судья Кирилл Левников принял решение назначить одиннадцатиметровый.
«Про пенальти мне сложно сказать, когда сказали, что Рожков его цеплял…
Вы видели, как его хватали за майку, потом уже он. Мое мнение – не было пенальти», – сказал главный тренер «Рубина».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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