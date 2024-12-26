Соболев – главное разочарование года по версии «СЭ». Финиш «Динамо» в РПЛ-2023/24 – на 2-м месте
Александр Соболев стал главным разочарованием года по версии «Спорт-Экспресса».
Действия нападающего, в том числе переход из «Спартака» в «Зенит», получили наиболее негативный отклик у 100 журналистов, колумнистов и экспертов газеты.
В пятерку вошли:
2. Финиш «Динамо» в РПЛ-2023/24.
3. Даниил Медведев.
4. Олимпиада в Париже и церемония ее открытия.
5. Артем Дзюба.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем