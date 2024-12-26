Соболев – главное разочарование года по версии «СЭ». Финиш «Динамо» в РПЛ-2023/24 – на 2-м месте

Александр Соболев стал главным разочарованием года по версии «Спорт-Экспресса».

Действия нападающего, в том числе переход из «Спартака» в «Зенит », получили наиболее негативный отклик у 100 журналистов, колумнистов и экспертов газеты.

В пятерку вошли:

1. Александр Соболев .

2. Финиш «Динамо » в РПЛ-2023/24.

3. Даниил Медведев.

4. Олимпиада в Париже и церемония ее открытия.

5. Артем Дзюба .