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Соболев – главное разочарование года по версии «СЭ». Финиш «Динамо» в РПЛ-2023/24 – на 2-м месте

Александр Соболев стал главным разочарованием года по версии «Спорт-Экспресса».

Действия нападающего, в том числе переход из «Спартака» в «Зенит», получили наиболее негативный отклик у 100 журналистов, колумнистов и экспертов газеты.

В пятерку вошли:

1. Александр Соболев.

2. Финиш «Динамо» в РПЛ-2023/24.

3. Даниил Медведев.

4. Олимпиада в Париже и церемония ее открытия.

5. Артем Дзюба.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Соболев
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoОлимпиада-2024
logoЗенит
рейтинги
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