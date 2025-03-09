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  • Маркиньос из «Спартака»: «Был огромный офсайд в моменте со 2-м голом «Рубина»! Невероятно! Никогда такого не видел в своей жизни»
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Маркиньос из «Спартака»: «Был огромный офсайд в моменте со 2-м голом «Рубина»! Невероятно! Никогда такого не видел в своей жизни»

Маркиньос Коста считает, что «Рубин» забил «Спартаку» (2:1) с нарушением правил.

«Невероятно! Никогда такого не видел в своей жизни. Не знаю, но в моменте со вторым голом «Рубина» был огромный офсайд! Я не могу в это поверить – это же был офсайд. Мне кажется, надо было дольше смотреть момент.

Пытаюсь понять, что произошло. Команда играла отлично, но нам надо во многом прибавлять и улучшать вещи», – сказал полузащитник «Спартака» про матч 20-го тура Мир РПЛ, который обслуживала бригада судей под руководством Кирилла Левникова.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoсудьи
logoКирилл Левников
logoМаркиньос Коста
logoРубин
logoЧемпионат.com
logoпремьер-лига Россия
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