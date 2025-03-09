Маркиньос из «Спартака»: «Был огромный офсайд в моменте со 2-м голом «Рубина»! Невероятно! Никогда такого не видел в своей жизни»

Маркиньос Коста считает, что «Рубин» забил «Спартаку» (2:1) с нарушением правил.

«Невероятно! Никогда такого не видел в своей жизни. Не знаю, но в моменте со вторым голом «Рубина » был огромный офсайд! Я не могу в это поверить – это же был офсайд. Мне кажется, надо было дольше смотреть момент.

Пытаюсь понять, что произошло. Команда играла отлично, но нам надо во многом прибавлять и улучшать вещи», – сказал полузащитник «Спартака » про матч 20-го тура Мир РПЛ , который обслуживала бригада судей под руководством Кирилла Левникова .

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»