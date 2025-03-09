Рахимов обыграл московскую команду в РПЛ впервые за 26 матчей. В 2018 году «Ахмат» победил «Спартак» – 2:1
Рашид Рахимов прервал неудачную серию против московских команд.
В 20-м туре Мир РПЛ «Рубин» под руководством Рахимова обыграл «Спартак» (2:1). Таким образом, наставник казанцев прервал свою 25-матчевую серию без побед против московских команд в чемпионате.
В последний раз Рахимов обыгрывал столичный клуб в сентябре 2018 года, когда возглавлял «Ахмат». Тогда грозненцы победили «Спартак» (2:1).
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Opta
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