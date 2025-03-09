Мостовой о рекорде Дзюбы по голам: «У нас не так много нападающих, кто мог это сделать. Молодец! Но я не особо следил, знал только, что Кержаков был на первом месте»
Александр Мостовой высказался о рекорде Артема Дзюбы.
«Кто бы еще мог побить рекорд Кержакова? У нас не так много нападающих, кто мог это сделать. Молодец! Так и должно быть. Все рекорды бьются.
Но я не особо следил за этой статистикой. Знал только, что Кержаков был на первом месте», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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