  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о рекорде Дзюбы по голам: «У нас не так много нападающих, кто мог это сделать. Молодец! Но я не особо следил, знал только, что Кержаков был на первом месте»
9

Мостовой о рекорде Дзюбы по голам: «У нас не так много нападающих, кто мог это сделать. Молодец! Но я не особо следил, знал только, что Кержаков был на первом месте»

Александр Мостовой высказался о рекорде Артема Дзюбы.

«Кто бы еще мог побить рекорд Кержакова? У нас не так много нападающих, кто мог это сделать. Молодец! Так и должно быть. Все рекорды бьются.

Но я не особо следил за этой статистикой. Знал только, что Кержаков был на первом месте», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoАртем Дзюба
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
рекорды
logoАкрон
logoАлександр Кержаков
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Властимил Петржела: «Кержаков не имеет конкурентов, если сравнивать его значимость и Дзюбы. Таких нападающих в российском футболе еще не было, он и Аршавин были лучшей атакующей парой»
11сегодня, 17:45
«Просто я очень сексуальный». Дзюба поздравляет себя, в нашем футболе поздравляют Дзюбу – даже «Зенит»
19сегодня, 17:45
Дзюба об Овечкине: «Если бы у меня соперники снимали вратаря, я тоже был бы хорош. Мы с Саней общаемся, видимся»
27сегодня, 17:34
Дзюба о сборной: «Игроков старше 30 мы не берем, но Дугласа 31-летнего – берем. Лукавство – наше все. Мне все равно – не получится побить рекорд Кержакова, не расстроюсь»
80сегодня, 17:23
Федорищев поздравил Дзюбу с рекордом: «Легендарное событие произошло в легендарном клубе. Мы, как учредители «Крыльев», всегда болеем за них и симпатизируем «Акрону»
14сегодня, 17:11
Главные новости
«Рома» Раньери выиграла 6 матчей подряд – это лучшая серия с 2021-го, когда тренером был Моуринью. Поражений в Серии А нет с декабря
911 минут назад
«Будь это Тчуамени или Камавинга, был бы пенальти». ТВ «Реала» о наступе игрока «Райо» на голеностоп Винисиусу в штрафной
1316 минут назадФото
Чемпионат Испании. «Реал» победил «Райо», «Атлетико» уступил «Хетафе» в гостях, «Атлетик» и «Мальорка» сыграли вничью
16120 минут назад
Станкович про 1:2 с «Рубином»: «Спартак» доминировал в какой-то момент, но они тоже молодцы. Мы полторы ошибки допустили – и все закончилось этим»
3723 минуты назад
Аморим про 1:1 с «Арсеналом»: «МЮ» бился, шел вперед, а не назад, и это важно. Мы были близки к голу во 2-м тайме»
1530 минут назад
Игрок «Факела» Божин, возможно, сказал «макака» во время матча с «Зенитом». Семак заявлял, что Вендел подвергся расизму со стороны одного из футболистов воронежцев («СЭ»)
11540 минут назадВидео
Чемпионат Греции. ПАОК проиграл «Каллитее» Вальбуэна, ведя со 2-й минуты. Чалов сыграл, Спортс’’ показал матч
546 минут назадВидео
Хейлунд 20 матчей без голов. Форвард «МЮ» не забивает с декабря и не ассистирует с ноября
4249 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Аталанты», «Рома» победила «Эмполи», «Наполи» обыграл «Фиорентину»
7752 минуты назад
Капитан «Факела» Квеквескири о словах Семака про расизм: «Голословное обвинение. Раздувают, чтобы оправдать Вендела. Тренеру «Зенита» нужно набраться мужества и принести извинения»
11058 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой о Дзюбе: «Он забил больше всех в России, а я – в Европе! А сколько голевых отдал, вообще молчу, но я же не хвастаюсь. Все рекорды бьются, спокойно нужно относиться к этому»
74 минуты назад
Сын Буффона дебютировал в профессиональном футболе. 17-летний вингер вышел на замену за «Пизу» в матче Серии Б
240 минут назад
Мареска про 1:0 с «Лестером»: «Челси» готовился к одному, а соперник сыграл по-другому, это тяжело. Но игроки отдали все силы и сыграли великолепно, могли забить 2-й гол»
344 минуты назад
«Ювентус» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
2сегодня, 07:52
Чемпионат Германии. «Айнтрахт» уступил «Униону», «Хоффенхайм» и «Хайденхайм» сыграли вничью
35сегодня, 18:26Live
Чемпионат Франции. «Гавр» Кузяева и «Сент-Этьен» сыграли вничью, «Брест» победил «Анжер», «Ницца» принимает «Лион»
18сегодня, 18:10
Йоро заменен в перерыве матча «МЮ» с «Арсеналом» из-за повреждения. 18-летний Хевен дебютировал в АПЛ
9сегодня, 18:07
«МЮ» впервые с 1 декабря ушел на перерыв, ведя в счете в матче АПЛ. Прервалась самая длинная серия клуба
2сегодня, 18:03
Властимил Петржела: «Кержаков не имеет конкурентов, если сравнивать его значимость и Дзюбы. Таких нападающих в российском футболе еще не было, он и Аршавин были лучшей атакующей парой»
11сегодня, 17:45
Федорищев поздравил Дзюбу с рекордом: «Легендарное событие произошло в легендарном клубе. Мы, как учредители «Крыльев», всегда болеем за них и симпатизируем «Акрону»
14сегодня, 17:11