«МЮ» 5 матчей не выигрывает у «Арсенала» в АПЛ – с 2022 года
«Манчестер Юнайтед» не удается победить «Арсенал» в игровое время с 2022 года.
Сегодня команды Рубена Аморима и Микеля Артеты разделили очки в 28-м туре АПЛ.
В последних шести матчах манкунианцы одержали только одну победу над лондонцами – в январе этого года в серии пенальти в Кубке Англии. У «Арсенала» за это время 4 победы, все – в чемпионате.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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