«МЮ» 5 матчей не выигрывает у «Арсенала» в АПЛ – с 2022 года

«Манчестер Юнайтед» не удается победить «Арсенал» в игровое время с 2022 года.

Сегодня команды Рубена Аморима и Микеля Артеты разделили очки в 28-м туре АПЛ .

В последних шести матчах манкунианцы одержали только одну победу над лондонцами – в январе этого года в серии пенальти в Кубке Англии. У «Арсенала » за это время 4 победы, все – в чемпионате.