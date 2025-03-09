«Арсенал» три матча подряд не побеждает в АПЛ – две ничьих и поражение. Дальше – «Челси»
«Арсенал» не побеждает в трех матчах в АПЛ.
«Канониры» сыграли вничью с «МЮ» на выезде в 28-м туре (1:1).
В двух предыдущих матчах в рамках АПЛ «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (0:1) и сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (0:0).
Команда Микела Артеты занимает второе место в турнирной таблице с 55 очками. В следующем туре «Арсенал» примет «Челси».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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