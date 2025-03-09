«Арсенал» три матча подряд не побеждает в АПЛ – две ничьих и поражение. Дальше – «Челси»

«Арсенал» не побеждает в трех матчах в АПЛ.

«Канониры» сыграли вничью с «МЮ » на выезде в 28-м туре (1:1).

В двух предыдущих матчах в рамках АПЛ «Арсенал » проиграл «Вест Хэму» (0:1) и сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (0:0).

Команда Микела Артеты занимает второе место в турнирной таблице с 55 очками. В следующем туре «Арсенал» примет «Челси ».