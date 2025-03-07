Аморим о матче с «Арсеналом»: «Нам нужно пережить воскресенье. «МЮ» очень устал в последние 20 минут с «Сосьедадом»
Рубен Аморим заявил об усталости игроков «Ман Юнайтед» перед игрой с «Арсеналом».
Вчера манкунианцы сыграли вничью с «Реал Сосьедад» (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы. В воскресенье команда Аморима примет «Арсенал» в 28-м туре АПЛ.
«Нам нужно пережить воскресенье [против «Арсенала»], команда была очень уставшей в последние 20 минут [c «Сосьедадом»].
Все могут выйти на поле, если они тренируются [сегодня]», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» на пресс-конференции.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости