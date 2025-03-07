Аморим о матче с «Арсеналом»: «Нам нужно пережить воскресенье. «МЮ» очень устал в последние 20 минут с «Сосьедадом»

Рубен Аморим заявил об усталости игроков «Ман Юнайтед» перед игрой с «Арсеналом».

Вчера манкунианцы сыграли вничью с «Реал Сосьедад » (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы . В воскресенье команда Аморима примет «Арсенал » в 28-м туре АПЛ .

«Нам нужно пережить воскресенье [против «Арсенала»], команда была очень уставшей в последние 20 минут [c «Сосьедадом»].

Все могут выйти на поле, если они тренируются [сегодня]», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» на пресс-конференции.