У «МЮ» 1 победа в 6 последних матчах
«Манчестер Юнайтед» победил лишь в одном из шести последних матчей.
Команда Рубена Аморима сегодня разделила очки с «Арсеналом» (1:1) в 28-м туре АПЛ.
Начиная с 16 февраля манкунианцы также уступили «Тоттенхэму» (0:1) и вылетели от «Фулхэма» из Кубка Англии по пенальти, сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1) и «Сосьедадом» (1:1). Единственная победа – над «Ипсвичем» (3:2).
13 марта «МЮ» проведет ответную игру против испанского клуба в Лиге Европы.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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