У «МЮ» 1 победа в 6 последних матчах

«Манчестер Юнайтед» победил лишь в одном из шести последних матчей.

Команда Рубена Аморима сегодня разделила очки с «Арсеналом » (1:1) в 28-м туре АПЛ .

Начиная с 16 февраля манкунианцы также уступили «Тоттенхэму» (0:1) и вылетели от «Фулхэма» из Кубка Англии по пенальти, сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1) и «Сосьедадом» (1:1). Единственная победа – над «Ипсвичем» (3:2).

13 марта «МЮ » проведет ответную игру против испанского клуба в Лиге Европы.