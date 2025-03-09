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У «МЮ» 1 победа в 6 последних матчах

«Манчестер Юнайтед» победил лишь в одном из шести последних матчей.

Команда Рубена Аморима сегодня разделила очки с «Арсеналом» (1:1) в 28-м туре АПЛ.

Начиная с 16 февраля манкунианцы также уступили «Тоттенхэму» (0:1) и вылетели от «Фулхэма» из Кубка Англии по пенальти, сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1) и «Сосьедадом» (1:1). Единственная победа – над «Ипсвичем» (3:2).

13 марта «МЮ» проведет ответную игру против испанского клуба в Лиге Европы.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
logoАрсенал
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