«Спартак» выиграл 7 матчей чемпионата подряд впервые с 2000 года

«Спартак» впервые в XXI веке одержал в чемпионате России 7 побед подряд.

Команда Деяна Станковича нанесла поражение «Оренбургу» (2:0) в 19-м туре. Ранее в Мир РПЛ были обыграны «Пари НН» (дважды), «Краснодар», «Локомотив», «Акрон» и ЦСКА.

В последний раз «Спартак » выигрывал 7 раз подряд в 2000 году. Тогда под руководством Олега Романцева московский клуб одержал 8 побед кряду.

В следующем туре красно-белые встретятся с «Рубином». Это произойдет 9 марта.