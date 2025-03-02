«Спартак» выиграл 7 матчей чемпионата подряд впервые с 2000 года
«Спартак» впервые в XXI веке одержал в чемпионате России 7 побед подряд.
Команда Деяна Станковича нанесла поражение «Оренбургу» (2:0) в 19-м туре. Ранее в Мир РПЛ были обыграны «Пари НН» (дважды), «Краснодар», «Локомотив», «Акрон» и ЦСКА.
В последний раз «Спартак» выигрывал 7 раз подряд в 2000 году. Тогда под руководством Олега Романцева московский клуб одержал 8 побед кряду.
В следующем туре красно-белые встретятся с «Рубином». Это произойдет 9 марта.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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