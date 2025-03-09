Мбаппе забил впервые за 4 матча. У Килиана 28 голов в 41 игре за «Реал»

Килиан Мбаппе забил впервые за четыре матча.

Нападающий «Реала » открыл счет на 30-й минуте матча 27-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано ».

Теперь на счету француза 18 голов в чемпионате Испании в 25 играх. Всего в составе мадридского клуба он забил 28 мячей, в том числе 7 в Лиге чемпионов и по одному в Кубке и Суперкубке Испании и в Суперкубке УЕФА.

Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь .