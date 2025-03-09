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Мбаппе забил впервые за 4 матча. У Килиана 28 голов в 41 игре за «Реал»

Килиан Мбаппе забил впервые за четыре матча.

Нападающий «Реала» открыл счет на 30-й минуте матча 27-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано».

Теперь на счету француза 18 голов в чемпионате Испании в 25 играх. Всего в составе мадридского клуба он забил 28 мячей, в том числе 7 в Лиге чемпионов и по одному в Кубке и Суперкубке Испании и в Суперкубке УЕФА.

Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
logoРайо Вальекано
logoРеал Мадрид
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