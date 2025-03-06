Санс о Мбаппе: «Меня беспокоит его отношение. Он качественный игрок, но фанаты «Реала» хотят видеть самоотверженность и борьбу»

Фернандо Санс высказал недовольство отношением Килиана Мбаппе к игре за «Реал».

«Меня больше беспокоит отношение Мбаппе , чем его зубы.

Болельщики «Реала» хотят видеть жертвенность, борьбу, самоотверженность...

Он качественный игрок, но остальное должно, бесспорно, присутствовать», – заявил экс-игрок «Мадрида ».