Санс о Мбаппе: «Меня беспокоит его отношение. Он качественный игрок, но фанаты «Реала» хотят видеть самоотверженность и борьбу»
Фернандо Санс высказал недовольство отношением Килиана Мбаппе к игре за «Реал».
«Меня больше беспокоит отношение Мбаппе, чем его зубы.
Болельщики «Реала» хотят видеть жертвенность, борьбу, самоотверженность...
Он качественный игрок, но остальное должно, бесспорно, присутствовать», – заявил экс-игрок «Мадрида».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости