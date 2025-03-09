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Газзаев о рекорде Дзюбы: «Не все становятся бомбардирами, это божий дар. Выдающееся достижение»

Валерий Газзаев высказался о рекорде Артема Дзюбы.

Сегодня Дзюба побил рекорд Александра Кержакова, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола – в матче с «Крыльями Советов» нападающий «Акрона» забил 234-й гол в своей карьере.

– Это выдающееся достижение! Артем внес большой вклад в историю российского футбола, нынешнего чемпионата. Большой успех, с чем можно поздравить Артема. Видно, как он старается, в первом матче в году активно участвовал во всех атакующих действиях.

– Можно его считать одним из лучших нападающих в истории России?

– Самое ценное в футболе – результативность, голы. Не все становятся бомбардирами, это божий дар. Если посмотреть на европейские первенства, не все же забивают так много, как Левандовский. Чувство гола – очень важное качество, так как усилия всей команды реализует один игрок по фамилии «голеадор». Не каждому дано регулярно забивать голы, поэтому все внимание всегда на таких игроках. От них ждут только результативной игры, – сказал бывший тренер сборной России.

Опубликовано: Sports
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoВалерий Газзаев
logoМатч ТВ
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