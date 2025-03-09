«Последнее десятилетие было эпохой Дзюбы, прошлое – Аршавина. Куда бы Артем ни приходил, мы не говорим так много ни о ком другом. Он везде доказывал состоятельность». Ловчев о Дзюбе

Евгений Ловчев считает последнее десятилетие в футболе эпохой Артема Дзюбы.

Сегодня нападающий «Акрона » забил «Крыльям Советов» в матче 20‑го тура Мир РПЛ . Для 36‑летнего форварда это 234‑й гол в карьере, он опередил Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

«Мы приходим в спорт для того, чтобы быть во всем первыми: и на футбольном поле, и в турнирной таблице. Чтобы прославлять себя и свою семью, страну, все, что с тобой связано. Для Дзюбы это важно. И это строчка в биографии, которая останется на долгое время, а может быть, на всю жизнь.

На вершине бомбардирского списка была одна фамилия, а теперь стала другая. Для любого спортсмена это очень важно. Я знаю Артема , нахожусь с ним в дружеских отношениях. Этот человек плоть от плоти на всю жизнь связан со «Спартаком». Он воспитанник красно‑белых. Но ему, может быть, не очень повезло с тренером, с Валерием Карпиным . Он его все время вытуривал, но Артем везде доказывал свою состоятельность.

Если говорить об эпохах, то прошлое десятилетие было десятилетием Андрея Аршавина , а последнее десятилетие было эпохой Дзюбы. Куда бы этот футболист ни приходил, мы не говорим так много ни о ком другом, как о нем. Он очень заметная фигура, и у меня с ним прекрасные отношения. Я ему желаю, чтобы строчка с его фамилией на первом месте была долгие годы и перебила бы умы, которые хотят его обогнать», – сказал экс-игрок «Спартака» Ловчев.

Дзюба дебютировал на взрослом уровне в 2006 году в составе «Спартака». Также он играл за «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», «Адана Демирспор» и «Локомотив». В сентябре 2024‑го форвард подписал контракт с «Акроном».