Кавазашвили о рекорде Дзюбы: «Артем лучше всех играет головой в России, выделяется даже в такой средней команде, как «Акрон», на поле умеет абсолютно все. Он навсегда вошел в историю российского футбола»
Дзюба в воскресенье забил «Крыльям» в матче 20‑го тура Мир РПЛ. Для 36‑летнего форварда это 234‑й гол в карьере, он опередил Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.
«Дзюба умеет играть в футбол, у него есть голевое чутье, а также неповторимое качество – он умеет прикрывать мяч корпусом от защитников. При этом он никогда не спешит в принятии решения, делает все расчетливо. Дзюба лучше всех играет головой в России.
Очень прилично играл в «Зените», в сборной, было множество моментов, которые он спокойно реализовывал. Даже в такой средней команде, как тольяттинский «Акрон», Артем выделяется. У него есть все для форварда, на поле он умеет абсолютно все. Побив рекорд Кержакова, Дзюба навсегда вошел в историю российского футбола», – сказал экс-вратарь сборной СССР.
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