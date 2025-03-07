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  • «Дзюба говорливый, медиапродвинутый, но он футбол знает. Давайте преклоним колено перед ним и скажем: «Дзюба, ты – король!» Чего его хаять, если он забил 233 мяча». Первак об Артеме
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«Дзюба говорливый, медиапродвинутый, но он футбол знает. Давайте преклоним колено перед ним и скажем: «Дзюба, ты – король!» Чего его хаять, если он забил 233 мяча». Первак об Артеме

Юрий Первак назвал Артема Дзюбу королем и призвал преклонить перед ним колено.

«Дзюба говорливый, медиапродвинутый, но он футбол знает, понимает и в него играет. Нет такого игрока, который столько принимает мячей, столько удерживает, отдает пасы.

Во всех командах, где был Дзюба, он отрабатывал от и до. Сейчас это делает даже в «Акроне» в 36 лет. Это рабочий парень, он дает результат.

Чего его хаять, если он забил 233 мяча. Давайте преклоним колено перед ним и скажем: «Дзюба, ты – король!» Так надо сказать.

А чего нет-то? Это лучший бомбардир в истории чемпионатов России! Ну и кто он? Не король что ли, е-мае? Надо быть объективными. Не проблема Дзюбы, что он успевает быть медийным, это только плюс футболу», – заявил бывший генеральный директор «Спартака».

На счету 36-летнего Дзюбы 233 гола в чемпионатах России. Столько же у завершившего карьеру экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова. Еще один забитый мяч сделает Артема абсолютным рекордсменом. 

Дзюба догнал Кержакова по голам! Всего один до мегарекорда

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Legalbet
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
Юрий Первак
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