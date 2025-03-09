Мусаев об 1:0 с «Химками»: «Раньше все говорили, что мы бесхарактерные, пропускаем. Эта победа – показатель характера ЦСКА»
Тамерлан Мусаев заявил, что игроки ЦСКА показали характер в матче с «Химками».
Матч 20‑го тура Мир РПЛ, прошедший в субботу на поле ЦСКА, завершился победой хозяев со счетом 1:0. Виллиан Роша забил гол в компенсированное ко второму тайму время.
– Почему получились два разных тайма? «Химки» в первой половине как будто смотрелись предпочтительнее.
– Не думаю, что «Химки» были лучше в первом тайме, может, только в последние 10-15 минут играли лучше, но большую часть матча мы контролировали ход встречи.
– Победа в концовке говорит о характере ЦСКА?
– Раньше все говорили, что мы бесхарактерные, пропускаем. Получается, теперь с характером? Думаю, эта победа – показатель характера, – сказал нападающий ЦСКА.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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