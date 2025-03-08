Николич про 1:0 с «Химками»: «28 ударов, но надо забивать больше. Решение проблемы с реализацией – много миллионов»

Марко Николич объяснил проблемы ЦСКА с реализацией в игре с «Химками» (1:0).

– С 8 марта всех женщин! Спасибо болельщикам, которые пришли сегодня. Надо поздравить команду с победой. Заслуженно и без вопросов. Был прессинг, 28 ударов. Но надо забивать больше. Рад, что ребята справились с нервозностью в первом тайме. Двигаемся дальше.

– Вы сделали пять замен. Решили поставить Кубок России в приоритет?

– Должно быть 22 футболиста, которые готовы играть. Один раз будет Круговой , второй – Мойзес . Будет так, плюс мы доверяем нашим молодым игрокам. Они должны показывать хороший настрой. Нет никакого приоритета Кубку.

– Проблема с реализаций не ушла?

– Я знаю, как это решается: много миллионов. Но мы должны работать с нашими футболистами.

– Как оцените трансферную кампанию?

– Неплохо, но можно было лучше, – сказал главный тренер ЦСКА .