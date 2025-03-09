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  • Бабаев о дорогих трансферах: «Это не путь ЦСКА. У нас нет ресурсов на трансферы, которые вы видели в последнее окно. Но даже если бы были, мы бы не пошли таким путем»
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Бабаев о дорогих трансферах: «Это не путь ЦСКА. У нас нет ресурсов на трансферы, которые вы видели в последнее окно. Но даже если бы были, мы бы не пошли таким путем»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев высказался на тему трансферов.

Бабаев отметил, что клуб не готов платить за трансферы такие суммы, какие были потрачены «Зенитом» и «Спартаком» в этом сезоне.

По данным Transfermarkt, в сезоне-2024/25 «Зенит» потратил на трансферы футболистов 77,16 млн евро, «Спартак» – 56,60 млн евро. ЦСКА занимает пятую строчку с суммой 9,90 млн евро.

«Дело не только в наличии или отсутствии финансов. Хотя не буду лукавить, на такие трансферы, которые вы видели в последнее окно [у других команд], ресурсов нет, но даже если бы они были, мы бы не пошли таким путем в силу разных причин. На это влияет как отсутствие еврокубков, так и отсутствие возможности переводов футболистов в европейские клубы, по крайней мере, напрямую. Поэтому это не наш путь», – сказал Бабаев.

Опубликовано: Sports
Источник: «Р-Спорт»
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