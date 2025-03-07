Роман Бабаев: «ЦСКА с интересом смотрит за трансферами других клубов РПЛ. Хочется верить, что это мастера, которые стоят этих денег»

Гендиректор ЦСКА надеется, что траты других клубов РПЛ стоят своих денег.

По данным Transfermarkt, в сезоне-2024/25 «Зенит » потратил на трансферы футболистов 77,16 млн евро, «Спартак » – 56,6 млн евро. ЦСКА – пятый по расходам на трансферы (9,9 млн евро).

«Мы с интересом смотрим за тем, как наши коллеги из других клубов проводят трансферную кампанию.

Хочется верить, что в Россию приезжают мастера, которые будут приносить радость болельщикам своей игрой и которые действительно стоят этих денег», – сказал Роман Бабаев .