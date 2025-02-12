«Сити» с пятью ЦЗ защищался хуже «Реала» – с одним. Пепа накрыли абсолютно все проблемы сезона

Разбор Палагина и Лукомского.

Победный матч «Реала» с «Манчестер Сити» (3:2) начинался любопытным экспериментом Пепа Гвардиолы и тонким контрходом Карло Анчелотти, а закончился драматичной перестрелкой, в которой – сюрприз-сюрприз – лучше был «Мадрид». Погрузимся в детали всех сторон яркой встречи.

Главный сюрприз в составе «Сити» – появление пятерки центральных защитников. Четверка сформировала оборонительную линию. Проблемный правый край закрыл Мануэль Аканджи. В опорную зону не первый для себя раз вышел Джон Стоунз. Купленный на прошлой неделе Нико не смог восстановиться и попал только в запас. Пришлось задействовать англичанина.

У Анчелотти гигантские проблемы в защите: нет Дани Карвахаля, Эдера Милитао, Давида Алабы, Антонио Рюдигера и Лукаса Васкеса. Пришлось задействовать непрофильных Феде Вальверде (справа) и Орельена Тчуамени (в центре). Но сюрпризом эти ходы не были, они читались на фоне нехватки вариантов.

В центре поля рядом с набравшим форму Дани Себальосом стартовал Эдуардо Камавинга. Расположение атакующего суперквартета было таким же, как в дерби: Джуд Беллингем прикрывал левый фланг, а Килиан Мбаппе и Винисиус оставались впереди.

Пеп разместил пятерых центральных защитников и удивил структурой. «Реал» оказался к этому готов

Главный вопрос при взгляде на состав «Сити»: как Пеп собирается размещать пятерку центральных защитников. Без мяча все было просто. Сзади – четверка из Аканджи, Диаша, Аке и Гвардиола. В опорной зоне – имеющий опыт Стоунз.

Куда любопытнее была структура позиционных атак.

Чтобы уместить всех пятерых, Пеп использовал необычный вариант – 2+3 в первой стадии. Сзади – пара самых надежных Диаш+Аке. В следующей линии – лучшие на мяче Аканджи + Стоунз + Гвардиол.

Ключевой вопрос: стоило ли так экспериментировать в матче, где все будет решать не количество пропущенных, а количество забитых? «Сити» как команде знакома такая структура, но тройку Пеп предпочитает формировать либо из центральных полузащитников (недавно был вариант Ковачич+Бернарду+Гюндоган), либо при участии ложных фулбеков в эпоху Канселу и Зинченко.

Ход с центральными защитниками максимально себя не оправдал . Лучшие моменты «Сити» получил либо в результате угловых (могли использовать преимущество в росте), либо после неудачного прессинга «Мадрида» (могли наказывать на пространстве). Затяжные атаки не проходили: защитники слишком медленно доводили мяч до атакующей группы. Отдельные удачные эпизоды бывали – например, у Стоунза, но были скорее редкими вспышками.

Дополнительная проблема – реакция на потери мяча. Команда фактически была поделена на две части. Пятерка защитников сразу же опускалась назад. Пятерка нападающих застревала где-то впереди.

Из-за этого возникали подобные пожары.

Отдельный комплимент – надежности «Мадрида». К приему Пепа здорово подготовились.

Встречали затяжные эпизоды защиты в схеме 4-2-2-2 (обычно садятся в более линейные 4-4-2). Ключевую задачу внутри схемы получили Родриго и Джуд Беллингем – за счет узкого расположения крыли Гвардиола и Аканджи.

В этот раз партнеров поддерживала дажа пара Винисиус – Килиан Мбаппе. В обычном сценарии порой бросают, делая схему 4-4-0-2, но в этот раз своевременно опускались и помогали перекрывать центр поля, куда Пеп сделал ставку. В итоге отзащищались намного лучше, чем в типичном топ-матче. Даже эпизод с пенальти – скорее индивидуальная ошибка Дани Себальоса, чем баг схемы.

Наградой за старания в защите стали эпизоды контратак. Один из таких привел к штрафному, после которого Мбаппе сравнял.

Мбаппе, Вини и ко – спонсоры открытости матча. У обеих команд хромал прессинг

«Сити» и «Реал» в этом сезоне максимально далеки от статуса прессинг-машин. Интенсивность давления косвенно характеризуют показатель PPDA и точность передач соперника (чем выше, тем менее акцентировано давление). «Сити» в АПЛ на 14-м месте по PPDA и на 15-м по точности передач соперника. «Реал» в Ла Лиге – девятый по PPDA и 16-й по точности передач соперников.

Здесь команды длительными отрезками проявляли пассивность и не всегда шли в давление – вполне ожидаемо. Но когда все-таки шли, возникали серьезные проблемы, но разного характера. Чаще всего давление включалось при розыгрыше соперника от ворот – когда можно заранее расставиться, но детали этой стадии барахлили у обеих команд.

Вот несколько совсем уж показательных реакций Джуда Беллингема на провалы мадридского прессинга.

Руки в стороны от возмущения.

У «Сити» тоже были похожие диалоги. Вот Бернарду Силва предъявляет Холанду за упущенную возможность начать давление, когда вся команда была готова.

Прессинг обеих команд барахлил так сильно, что приносил больше проблем и моментов у своих ворот, чем возвратов. Но оттенки бед все же были разными.

Беда «Реала» – большой разрыв в сценарии, где «Сити» проходит первую волну , в которой работали не самые трудолюбивые Винисиус и Мбаппе.

Беда «Сити» – неспособность защитников (и опорника) выигрывать дуэли/читать подборы , когда соперник перебрасывал давление в один пас.

В разных формах эти особенности проявлялись весь матч и совсем уж отчетливо зафиксировались в голах.

Первый мяч «Сити» : затяжная атака с 20 передачами, в которой сбой у «Реала» случился в первой волне прессинга – дальше вся команда не успевала за соперником на одной действие.

Третий мяч «Мадрида» : прошли давление в один пас Рауля Асенсио; дальше проигранные дуэли индивидуальные ошибки + плюс мастерство звезд на пространстве – в особенно удобном им режиме.

В обоих сценариях определяющая роль у звезд атаки «Мадрида»: они были частью проблемы при первой волне давления в своей команде, но и они же так уничтожали на пространстве и в индивидуальных дуэлях, что простой переброс прессинга «Сити» становился способом создания моментов.

Во втором тайме «Сити» остался без мяча – в ловушке

В первом тайме хозяева владели мячом 56%. Хрупкость в обороне проявлялась лишь эпизодически, а контроль центра работал не столько на создание моментов, сколько на недопущение у своих ворот. В начале второго тайма пропорция сдвинулась – 43% в первые 20 минут тайма (когда «Реал» сравнял). Потом ужасный отрезок в сценарии лидерства повторился в самом конце.

Без опции минимизировать время в обороне за счет владения «Сити» – просто катастрофа, поэтому неприлично часто упускают преимущество .

Рассчитывать на прессинг как инструмент не получается – даже по сезону с ним беда, а против скоростных звезд «Мадрида» вдвойне опасно. Приходилось слишком много времени проводить в режиме низкого блока.

В такие моменты «Сити» расставляется компактно и схематически неплохо, но при реальных проверках допускает ошибки – и в смещениях, и в индивидуальных дуэлях. Режим обороны на своей половине противоестественен для этой команды .

На выходе получается ловушка: нет прессинга, нет опыта и качеств для длительной обороны, нет щита в опорной для ошибающихся защитников, нет способного управлять игрой полузащитника (тогда можно было бы удерживать счет через владение).

Замкнутый круг, которым пользуются топ-соперники. «Реал» перевернул игру только в концовке, но создавал угрозу весь второй тайм.

Матч с «Реалом» – сборник всех проблем «Сити» в сезоне

Что «Сити» в кризисе, даже не обсуждается. Мы только очередной раз убедились. Меняется лишь степень упадка.

Глубина падения зависит от множества переменных. Основные – количество травмированных, реализация моментов и форма лидеров. Когда со всем порядок, кризис удается хотя бы потушить (не путать с «преодолеть»). Когда проседает даже один важный аспект – команда буквально рушится на глазах.

Матч с «Реалом» в этом смысле – дно. Проявились абсолютно все проблемы, о которых говорили весь сезон . Коротко пройдемся по списку.

● Отсутствие опорника на замену Родри . В конце окна даже купили такого. Пеп не скрывал, что рассчитывает на Нико уже в матчах с «Реалом». Не срослось. Аргентинец травмировался в дебютном матче.

● Проблемная стадия игры без мяча . По ходу матча «Сити» перестраивался с одного режима на другой. Сначала был акцент на прессинге. Потом на сдерживании в среднем блоке. В обоих допустили кучу моментов. «Мадрид» забил чудные голы, но помимо создал достаточно для победы.

● Тотальный провал в концовке . В этом сезоне у «Сити» уже пять поражений в матчах, когда вели по ходу. Столько же, сколько за предыдущие четыре сезона вместе взятые. «Сити» разучился удерживать счет. Только в январе за это наказывали «Брентфорд» и «ПСЖ» (оба раза уходили с 0:2).

● Травматичность защитников . Матч с «Реалом» – первый, когда Пеп мог рассчитывать на всех основных ЦЗ. Повелся на соблазн и выпустил всех пятерых в основе. Двое не доиграли из-за травм (сначала выбыл Аканджи, потом Аке). Из-за постоянных перестановок страдает взаимопонимание в линии. Его тоже не хватило в концовке.

● Форма вратарей . Слишком переменчивая по сезону. Понимая, Пеп бесконечно ротирует Эдерсона и Штефана Ортегу. Чистого первого номера до сих пор нет, а героические и провальные перфомансы чередуются. В этот раз у Эдерсона микс: много классных спасений, но чудовищные ошибки в концовке.

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Одной строкой по персоналиям.

MVP : Джуд Беллингем. Помогал и в контроле центра Себальосу, и Вини-Родриго-Мбаппе в созидании, а еще садился на левый край при обороне. Был повсюду, а в конце забил победный.

Шел на MVP, но потом случился второй тайм «Сити» : Йошко Гвардиол. Лучший в команде прямо сейчас. Диапазон атакующих качеств хорвата продемонстрировал первый мяч: разбил прессинг, идеально ворвался в штрафную. В обороне тоже был лучше остальных: сдерживал Мбаппе, когда Килиан оказывался в его зоне.

Недооцененный герой: Феде Вальверде справа в защите. Делал все – и даже больше, чем ожидалось. Пас на Джуда во втором тайме – уровень Трента. Некоторые передачи под давлением – тоже топ. Объем и разрушение – как обычно.

Отыграл на уровне Винисиуса в плей-офф ЛЧ : Винисиус Жуниор. Лучший в команде по созданным моментам (пять штук). Пеп попробовал два варианта на правый край (сначала Аканджи, потом Льюис), но это не спасло. Бразилец идеально выбирал инструмент, с помощью которого ужалит. Не впал в депрессию даже после неудачного отрезка, когда Рико нашел к нему ключ.

«Реал» за свое! Перевернули «Сити» за 6 минут, хотя проигрывали к 86-й: главные детали матча

Фото: East News /AP Photo/Darren Staples, Andrew Yates/Cal Sport Media via AP Images