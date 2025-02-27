Гусев о критике Лички: «Когда у тебя свой стиль, будут и проблемные места. Мы видим, что творится с Гвардиолой, его контроль мяча раскусили. Идеальных команд не существует»
– Вы пришли в одно время с Личкой. Были знакомы с ним до этого?
– Нет. Но мы познакомились, поговорили с ним – и стали работать. Я многому у него учусь. Все-таки он уже долго работает: становился чемпионом с «Динамо» Брест, в «Оренбурге» хорошо себя показал. Он и в человеческом плане очень порядочный. Мы работаем полтора года с ним: да, решения за ним, но Марцел всегда дает высказать свое мнение. И всегда внимательно слушает.
– При этом Личку часто критикуют, что его стиль атакующий, но от этого страдает защита.
– Смотрите, у каждого тренера со своей философией должен быть свой стиль. А когда у тебя свой стиль – будут и какие-то проблемные места. Это не слова в защиту Лички, просто факт – проблемы случаются у всех, идеальных команд не бывает.
Мы видим, что творится с Гвардиолой, мы видим и проблемы «Динамо». И работаем над ними. Но если, упрощая, у тебя атакующий стиль – будет страдать оборона. Возвращаясь к Гвардиоле – его контроль мяча же раскусили. А команд, которые нельзя раскусить, у которых нет проблем, – таких не существует. Разве у ЦСКА, «Зенита» и «Спартака» все идеально? – сказал тренер «Динамо».
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