Защитник ЦСКА Келвен: «Футбол стал более статичным и тактическим. Все изменил Гвардиола, команды берут его идеи и пытаются воплотить философию»
– Большой знаток бразильского футбола в нашей стране Саша Спивак считает, что современные бразильские футболисты изменились. Все меньше Jogo bonito («Красивая игра» – Спортс’‘), все больше встроенности в четкие тактические модели, и свобода таких игроков, как Неймар или Винисиус, ограничена. Как ты считаешь, так ли это?
– Есть один человек, который все это изменил. Его зовут Пеп Гвардиола. Он разбирается в тактике так, как не разбирается никто. Я уверен, что все мировые команды берут его идеи и пытаются воплотить философию Гвардиолы в жизнь.
Понятное дело, что есть очень классные бразильские игроки по типу Винисиуса или Родриго, которые одним своим дриблингом способны изменить исход матча, склонить чашу весов в свою пользу.
Но я согласен с тем, что футбол стал более статичным и тактическим, – сказал защитник ЦСКА Келвен.
Келвен о Москве: «Замечательный город, все родное – будто живем в Бразилии. Мы с супругой и сыном полностью адаптированы, но языковой барьер мешает»
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