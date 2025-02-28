Защитник ЦСКА Келвен: «Футбол стал более статичным и тактическим. Все изменил Гвардиола, команды берут его идеи и пытаются воплотить философию»

Келвен назвал Пепа Гвардиолу виновником тактических изменений в футболе.

– Большой знаток бразильского футбола в нашей стране Саша Спивак считает, что современные бразильские футболисты изменились. Все меньше Jogo bonito («Красивая игра» – Спортс’‘), все больше встроенности в четкие тактические модели, и свобода таких игроков, как Неймар или Винисиус, ограничена. Как ты считаешь, так ли это?

– Есть один человек, который все это изменил. Его зовут Пеп Гвардиола . Он разбирается в тактике так, как не разбирается никто. Я уверен, что все мировые команды берут его идеи и пытаются воплотить философию Гвардиолы в жизнь.

Понятное дело, что есть очень классные бразильские игроки по типу Винисиуса или Родриго , которые одним своим дриблингом способны изменить исход матча, склонить чашу весов в свою пользу.

Но я согласен с тем, что футбол стал более статичным и тактическим, – сказал защитник ЦСКА Келвен .

Келвен о Москве: «Замечательный город, все родное – будто живем в Бразилии. Мы с супругой и сыном полностью адаптированы, но языковой барьер мешает»