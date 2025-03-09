Директор «Алавеса» о Мостовом: «Стать нашим главным тренером шанса нет. Сам он не звонил по вопросу тренерства, но мы не раз приглашали Александра наблюдать за работой клуба»

В «Алавесе» по-прежнему ждут Александра Мостового на стажировку.

В этом испанском клубе экс-игрок провел свой последний матч в карьере, хотя в основном играл в Испании за «Сельту».

– Мостовой недавно получил тренерскую лицензию УЕФА уровня А. Будет ли него возможность пройти стажировку в «Алавесе»?

– Мы не раз говорили, что приглашаем Мостового наблюдать за методикой работы нашего клуба, если, конечно, он рассматривает такую работу. Сам он никогда не звонил нам и не связывался с нами по вопросу тренерства.

Если вопрос в том, есть ли у него шанс стать главным тренером «Алавеса», то наш ответ нет. Такой возможности у Мостового нет», – сказал спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес.

Директор «Алавеса» о Мостовом: «На стажировку действительно приглашали, наши двери для него открыты. Хотели, чтобы он побыл с командой несколько дней – это возможно в будущем»