Мостовой о тренерстве: «Предпочтения – РПЛ и заграница, меня постоянно звали в Испанию на стажировки. В футболе все хотят быть, играли единицы, а причастными быть все хотят»

Александр Мостовой высказался о перспективах начать тренерскую карьеру.

На этой неделе экс-футболист получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

– Тренерская лицензия значит для меня то, что теперь могу без каких-либо подводных проблем быть в какой-то команде – она дает право на это. Я знал, что лицензия позволит только войти в штаб РПЛ , а не быть главным.

Сейчас такие правила и законы, а раньше такого не было. Сейчас такие разграничения, потому что в футбол хотят залезть очень много людей, поэтому стараются этот момент разграничить, хотя это вряд ли получается.

Если говорить про планы, то пока ничего такого нет. У меня телефон включен всегда – открыт для всех.

– Хотелось бы получить лицензию для работы главным тренером?

– Думаю, да, но пока подумаю.

Мы полтора года обучались, а из нашей группы в 20 человек всего два или три были где-то задействованы. Когда ты обучаешься, то уже имеешь право быть в штабе команды, но особо никого никуда не звали.

Но я к этому спокойно отношусь: в футболе все хотят быть. Играли единицы, а причастными быть все хотят.

Остаюсь при своем мнении, что буду рассматривать РПЛ, а в Первую лигу не хочу. Тут разницы нет. Поступит предложение от команды из нижней части – буду общаться и разговаривать. Язык футбола везде простой.

Для меня главные предпочтения тренерской карьеры – РПЛ и заграница. Если из-за границы поступит предложение, то обязательно буду рассматривать. Меня постоянно звали в Испанию на стажировки. Звонили и говорили: «Приезжай, когда хочешь, Александр ».

Просто другое дело, что сейчас момент не такой, как раньше. До пандемии мог взять билет за спокойную цену и через три-четыре часа уже где-то быть. А сейчас и цены неадекватные, и лететь надо день, если долетишь еще, – сказал экс-игрок «Спартака », «Сельты» и сборной России Мостовой.

Мостовой о тренерской лицензии: «Я теперь звезда, стал очень занятым, все комментарии через представителя. Если серьезно, буду рад кому-то помочь в деле, которому отдал всю жизнь»