Быстров о победе «Зенита»: «Факел» вышел по ногам бить, а не в футбол играть. Питер на всех позициях вдвое сильнее – игроки действовали с приличным запасом»

Владимир Быстров оценил игру «Зенита» в матче с «Факелом».

Вчера команда из Санкт-Петербурга одержала выездную победу (2:0) в матче 20-го тура Мир РПЛ.

– В целом как вам игра «Зенита»? Можно ли говорить о победе на классе?

– Слушайте, «Факел » вышел не в футбол играть, а бить соперника по ногам. Но одно дело, когда ты играешь на вязком и тяжелом поле, там такая стратегия прокатывает. А другое дело – искусственное, ровное покрытие, на котором техничные исполнители рано или поздно свой класс покажут. Вот в такой ситуации у Воронежа просто нет шансов против «Зенита »!

На всех позициях питерцы в два раза сильнее. Максимум, на что способен «Факел», это только побиться. Вот и все. В целом хозяева это и продемонстрировали. Но счет – на табло.

– Какое впечатление произвел на вас Луис Энрике?

– Видно, что качественный футболист. Но он включался вчера процентов на 50. Понимал, что впереди важнейший матч против «Спартака». Экономил силы. Мне показалось, что почти все футболисты «Зенита» действовали с приличным запасом, – сказал бывший полузащитник сборной России.