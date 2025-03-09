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  • Пятибратов о 0:2 с «Зенитом»: «Факелу» не хватило агрессии. Когда получаешь удаление в 1-м тайме, это становится ключевым моментом»
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Пятибратов о 0:2 с «Зенитом»: «Факелу» не хватило агрессии. Когда получаешь удаление в 1-м тайме, это становится ключевым моментом»

Дмитрий Пятибратов оценил поражение «Факела» от «Зенита» (0:2) в Мир РПЛ.

— Есть эпизод в этом матче, который сильно повлиял на ход игры?

— Скажу в целом об игре. Нам сегодня не хватило агрессии, планировали по‑другому играть, нужно с этим разобраться. «Зенит» так мощно начал, или с нашим состоянием что‑то было не так, потому что дома так играть с первых минут мы не планировали. 

Нам не хватило выигранных единоборств, в первые 15–20 минут мы были слишком скромными. Естественно, когда ты получаешь удаление в первом тайме против «Зенита», это становится ключевым моментом.

— В 11 из 20 матчей «Факел» не забивал. У вас есть этому объяснение?

— Объяснение на поверхности. Чтобы забивать, нужно бить по воротам. На сборах мы в каждом матче забивали, сейчас не получилось. Здесь и сила «Зенита» сказывается, и играть в меньшинстве очень сложно, — сказал тренер «Факела».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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