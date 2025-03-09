Индзаги о том, что «Интер» пропустил 1 гол в ЛЧ и 27 – в Серии А: «Готовимся одинаково ко всем матчам, но после Европы быстро восстанавливаться нелегко»
Симоне Индзаги объяснил, почему «Интер» пропускает меньше голов в Лиге чемпионов.
В 9 играх главного еврокубкового турнира в ворота «нерадзурри» забили лишь один мяч, тогда как в 28 встречах Серии А «Интер» пропустил 27 голов.
«Этот факт нельзя игнорировать, но я могу вас заверить, что ко всем матчам мы готовимся одинаково. У нас впечатляющая статистика в Европе в плане обороны, в то время как в Серии А голов вообще забивается больше, чем в Лиге чемпионов.
После Лиги чемпионов быстро восстанавливаться нелегко. Сегодня мы увидели, что у всех немецких команд, игравших в Европе, были проблемы. Нам просто нужно двигаться вперед, держа в уме, что через трое суток у нас очередной важный матч [с «Фейеноордом»], а затем игра в Бергамо», – сказал тренер «Интера» после матча Серии А с «Монцей» (3:2).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
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