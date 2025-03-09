  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Индзаги о том, что «Интер» пропустил 1 гол в ЛЧ и 27 – в Серии А: «Готовимся одинаково ко всем матчам, но после Европы быстро восстанавливаться нелегко»
1

Индзаги о том, что «Интер» пропустил 1 гол в ЛЧ и 27 – в Серии А: «Готовимся одинаково ко всем матчам, но после Европы быстро восстанавливаться нелегко»

Симоне Индзаги объяснил, почему «Интер» пропускает меньше голов в Лиге чемпионов.

В 9 играх главного еврокубкового турнира в ворота «нерадзурри» забили лишь один мяч, тогда как в 28 встречах Серии А «Интер» пропустил 27 голов.

«Этот факт нельзя игнорировать, но я могу вас заверить, что ко всем матчам мы готовимся одинаково. У нас впечатляющая статистика в Европе в плане обороны, в то время как в Серии А голов вообще забивается больше, чем в Лиге чемпионов.

После Лиги чемпионов быстро восстанавливаться нелегко. Сегодня мы увидели, что у всех немецких команд, игравших в Европе, были проблемы. Нам просто нужно двигаться вперед, держа в уме, что через трое суток у нас очередной важный матч [с «Фейеноордом»], а затем игра в Бергамо», – сказал тренер «Интера» после матча Серии А с «Монцей» (3:2).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
logoИнтер
logoСимоне Индзаги
logoсерия А Италия
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Индзаги упомянул требл после победы над «Фейеноордом». Сегодня тренер «Интера» поправил себя: «Стоило сказать о квадрупле, мы еще на клубном ЧМ сыграем»
5вчера, 22:44
«Интер» выиграл 4 из 5 последних матчей и сыграл вничью с «Наполи»
2вчера, 21:41
«Интер» уступал 0:2, но победил «Монцу» – 3:2! Автогол Кирьякопулоса на 77-й оказался победным
40вчера, 21:39
Главные новости
Чемпионат Италии. «Наполи» сыграет с «Фиорентиной», «Ювентус» против «Аталанты», «Рома» в гостях у «Эмполи»
547 минут назад
Гендиректор «Динамо»: «Поддерживаем Личку. Информация, связанная с Карпиным, неверна»
224 минуты назад
Анкалаев – чемпион UFС, Вендел и расизм, поражения «Ман Сити» и «Баварии», дубль Салаха, золотой рекорд Клэбо, Дубов победил Ниманна и другие новости
750 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Хетафе», «Реал» примет «Райо», «Атлетик» сыграет с «Мальоркой»
34сегодня, 06:03
Игры и тесты про спорт – теперь в отдельном разделе на Спортсе’‘. Заходите и залипайте!
сегодня, 06:00
Новым спортдиректором «Арсенала» станет Берта. Он 12 лет работал в «Атлетико»
7сегодня, 05:17
Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Рубина», «Крылья» сыграют с «Акроном»
1232сегодня, 04:59
«Без Тюкавина «Динамо» стало выглядеть поинтереснее. Ребята раскрепостились, каждый может забить». Пономарев о 4:0 с Махачкалой
18сегодня, 04:52
«Барса» может провести матч с «Осасуной» 26 апреля или 21 мая. Игру перенесли из-за смерти врача «блауграны»
4сегодня, 04:15
Лусиано об удалении Вендела: «В глубине души он уже жалеет о своем поступке. Мы профессионалы, но с трибун действительно шли провоцирующие звуки»
15сегодня, 03:43
Ко всем новостям
Последние новости
«Рубин» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
214 минут назад
Чемпионат Греции. ПАОК сыграет на выезде с «Каллитеей», Чалов в заявке, начало в 20:00. Спортс’’ покажет матч
18 минут назад
«Наполи» – «Фиорентина». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
39 минут назад
Первая лига. «Сочи» примет «Урал», «Торпедо» против «Уфы», «Балтика» сыграет с «Ротором» в понедельник
15сегодня, 05:57
«Реал» – «Райо Вальекано». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
1сегодня, 05:50
Альба о Комличенко и Голенкове в атаке «Ростова»: «Егор играл в роли Мохеби, крайнего нападающего, и у него прекрасно получилось»
2сегодня, 05:40
«Челси» – «Лестер». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 05:27
«Крылья Советов» – «Акрон». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
2сегодня, 04:38
Романцев против полиграфа для судей: «Подобная процедура просто унизительна. Тем более выданные им данные не считаются доказательством вины»
1сегодня, 04:28
«Хетафе» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
сегодня, 03:53