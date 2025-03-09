«Интер» выиграл 4 из 5 последних матчей и сыграл вничью с «Наполи»
«Интер» не проигрывает пять матчей.
Команда Симоне Индзаги одержала волевую победу над «Монцей» (3:2) в 28-м туре Серии А.
Ранее миланцы обыграли «Дженоа» (1:0), «Лацио» (2:0) и «Фейеноорд» (2:0), а также сыграли вничью с «Наполи» (1:1).
11 марта «Интер» проведет ответную игру против роттердамцев в Лиге чемпионов, а следом встретится с «Аталантой» в чемпионате Италии.
Опубликовал: Александр Суряев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости