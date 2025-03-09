«Интер» выиграл 4 из 5 последних матчей и сыграл вничью с «Наполи»

«Интер» не проигрывает пять матчей.

Команда Симоне Индзаги одержала волевую победу над «Монцей» (3:2) в 28-м туре Серии А.

Ранее миланцы обыграли «Дженоа» (1:0), «Лацио» (2:0) и «Фейеноорд» (2:0), а также сыграли вничью с «Наполи» (1:1).

11 марта «Интер » проведет ответную игру против роттердамцев в Лиге чемпионов, а следом встретится с «Аталантой» в чемпионате Италии.