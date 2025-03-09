Казанский об удалении Вендела и поведении фанатов «Факела»: «Fan ID, как выясняется, не сильно помогает Воронежу. Ждем яркую неделю, очень многое на кону в решении КДК»
Денис Казанский прокомментировал поведение фанатов «Факела» на игре с «Зенитом».
«Fan ID, как выясняется, не сильно помогает Воронежу.
Ждем невероятно яркую неделю с битвами юридических секций.
Очень многое на кону в решении КДК», – написал комментатор после удаления полузащитника «Зенита» Вендела.
Стрепетов об удалении Вендела: «Кому он там что показал? Кто это видел? Фанаты «Спартака» аплодируют ВАР. И самое страшное – от КДК можно ожидать всего»
Вендел удалился за фак – говорят, ответил на расизм. Теперь не сыграет со «Спартаком»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Дениса Казанского
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