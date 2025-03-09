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  • Казанский об удалении Вендела и поведении фанатов «Факела»: «Fan ID, как выясняется, не сильно помогает Воронежу. Ждем яркую неделю, очень многое на кону в решении КДК»
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Казанский об удалении Вендела и поведении фанатов «Факела»: «Fan ID, как выясняется, не сильно помогает Воронежу. Ждем яркую неделю, очень многое на кону в решении КДК»

Денис Казанский прокомментировал поведение фанатов «Факела» на игре с «Зенитом».

«Fan ID, как выясняется, не сильно помогает Воронежу.

Ждем невероятно яркую неделю с битвами юридических секций.

Очень многое на кону в решении КДК», – написал комментатор после удаления полузащитника «Зенита» Вендела.

Стрепетов об удалении Вендела: «Кому он там что показал? Кто это видел? Фанаты «Спартака» аплодируют ВАР. И самое страшное – от КДК можно ожидать всего»

Вендел удалился за фак – говорят, ответил на расизм. Теперь не сыграет со «Спартаком»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Дениса Казанского
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