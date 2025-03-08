Тренер «Махачкалы» Биджиев о 0:4 с «Динамо»: «Работа команды была сведена на нет, голы нелогичные, много грубых ошибок в обороне. Есть вопросы по индивидуальным действиям»
Хасанби Биджиев высказался о разгроме от «Динамо» (0:4) в 20-м туре Мир РПЛ.
– Мы допустили большое количество грубых ошибок в обороне. Работа команды была сведена на нет. Отсюда и результат.
Начали неплохо, прессинговали, это работало. Голы были нелогичными. Не понимаю, как залетел первый мяч. Ребята старались, в этом не упрекнешь. Где‑то и Лещук спас свою команду.
– Кубок, в котором будете играть, идет в плюс, или только тратите силы?
– Мы планировали ротацию состава. Вопрос, в каком объеме она будет. Посмотрим на состояние парней.
В чемпионате каждая игра как финал, от этого будем отталкиваться.
– Сейчас есть вопросы к команде?
– По командным действиям у меня нет вопросов. По индивидуальным – есть, хотя понятно, что есть куда стремиться и по командным действиям, – сказал главный тренер махачкалинского «Динамо».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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