У «Динамо» 5 побед и 4 ничьих в 9 последних турах Мир РПЛ. Поражений нет с октября
«Динамо» Москва не проигрывает в Мир РПЛ 9 матчей.
Команда Марцела Лички разгромила махачкалинское «Динамо» со счетом 4:0 в 20-м туре.
Последнее поражение в чемпионате московскому клубу нанес 6 октября ЦСКА. С тех пор – 5 побед и 4 ничьих.
15 марта «Динамо» встретится с «Локомотивом».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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