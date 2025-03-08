Марцел Личка: «Респект Махачкале, выиграть у нее 4:0 – очень хороший результат. Были и ошибки, но всегда должны выходить те, кто готов рисковать»
Марцел Личка доволен разгромом махачкалинского «Динамо» (4:0).
«Респект команде и тренеру махачкалинского «Динамо», потому что он играет на своих возможностях на сто процентов. Стараются играть высоко и агрессивно прессинговать, также они хорошо действуют на стандартах. Выиграть у Махачкалы со счетом 4:0 – это очень хороший результат.
Все игроки, которые выходили сегодня на поле, заслуживают поздравлений за качественную игру и отношение к матчу. Были и ошибки, но всегда должны выходить на поле те, кто готов рисковать.
После игры сразу сказал в раздевалке, что хорошо, что забили четыре мяча, но не всегда получается сыграть на ноль. Поэтому поздравляю вратаря Лещука и оборону», – сказал главный тренер «Динамо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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