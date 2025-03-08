  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Марцел Личка: «Респект Махачкале, выиграть у нее 4:0 – очень хороший результат. Были и ошибки, но всегда должны выходить те, кто готов рисковать»
2

Марцел Личка: «Респект Махачкале, выиграть у нее 4:0 – очень хороший результат. Были и ошибки, но всегда должны выходить те, кто готов рисковать»

Марцел Личка доволен разгромом махачкалинского «Динамо» (4:0).

«Респект команде и тренеру махачкалинского «Динамо», потому что он играет на своих возможностях на сто процентов. Стараются играть высоко и агрессивно прессинговать, также они хорошо действуют на стандартах. Выиграть у Махачкалы со счетом 4:0 – это очень хороший результат.

Все игроки, которые выходили сегодня на поле, заслуживают поздравлений за качественную игру и отношение к матчу. Были и ошибки, но всегда должны выходить на поле те, кто готов рисковать.

После игры сразу сказал в раздевалке, что хорошо, что забили четыре мяча, но не всегда получается сыграть на ноль. Поэтому поздравляю вратаря Лещука и оборону», – сказал главный тренер «Динамо».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Махачкала
logoМарцел Личка
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Динамо» 5 побед и 4 ничьих в 9 последних турах Мир РПЛ. Поражений нет с октября
13сегодня, 18:39
«Динамо» Москва снесло «Динамо» Махачкала – 4:0! У Гладышева 1+1, Маухуб, Фомин и Бальбуэна тоже забили
54сегодня, 18:26
Чемпионат России. «Зенит» обыграл «Факел», московское «Динамо» разгромило махачкалинское, ЦСКА одолел «Химки»
1199сегодня, 18:25
Главные новости
Чемпионат Италии. «Милан» обыграл «Лечче», «Интер» против «Монцы», «Ювентус» сыграет с «Аталантой» в воскресенье
4516 минут назад
Семак о жесте Вендела: «Его это не красит, но почему-то другие моменты не показывают. Почему не удалили игрока, который изображал обезьяну, скажите, пожалуйста? Странно!»
3320 минут назад
Матч «Барселоны» и «Осасуны» перенесен из-за смерти члена медштаба каталонцев
4822 минуты назад
Чемпионат Испании. Матч «Барселоны» и «Осасуны» перенесен, «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в воскресенье
3423 минуты назад
Роналду поздравил с 8 марта Джорджину, дочерей, маму и сестер: «Спасибо за вашу силу и любовь. Вы вдохновляете меня каждый день»
1228 минут назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» победил «Саутгемптон», «Ман Сити» уступил «Ноттингему», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
27737 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Бавария» уступила «Бохуму», «Байер» – «Вердеру», «Боруссия» – «Аугсбургу»
3041 минуту назад
«Факел» обратится в ЭСК из-за удаления Якимова в матче с «Зенитом»: «Фол на Лусиано был практически у боковой линии, вдалеке от ворот, нарушение не было грубым, партнеры могли подстраховать»
2245 минут назад
Директор «Факела» Котов заявил, что никто из игроков не изображал макаку. Семак сказал, что Вендел подвергся расизму
36сегодня, 19:00
«Милан» ушел с 0:2 и победил «Лечче» – 3:2! Пулишич и Крстович сделали дубли, у Галло автогол
18сегодня, 18:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Барселона» подтвердила перенос игры с «Осасуной» из-за смерти врача: «Соболезнуем семье Карлеса»
39 минут назад
«Интер» – «Монца». Лаутаро и Мхитарян играют. Онлайн-трансляция
517 минут назадLive
«Барселона» – «Осасуна». Матч перенесен. Онлайн-трансляция
4924 минуты назад
Стрепетов об удалении Вендела: «Кому он там что показал? Кто это видел? Фанаты «Спартака» аплодируют ВАР. И самое страшное – от КДК можно ожидать всего»
3748 минут назад
Артига о 0:1 с ЦСКА: «Химки» были ближе к поражению, чем к ничьей. Пропустили с углового, которого не было»
155 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Вейналдума в гостях у «Аль-Орубы»
5сегодня, 19:00Live
«Милан» победил впервые за пять матчей – после трех поражений подряд и ничьей
1сегодня, 18:59
Стример IShowSpeed посвятил Роналду и его фанатам два гола с пенальти в благотворительном матче
3сегодня, 18:40Видео
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нью-Йорк Ред Буллс», «Канзас-Сити» Шапи в гостях у «Ди Си Юнайтед», «Интер Майами» Месси сыграет с «Шарлотт» в воскресенье
2сегодня, 18:29
Компани про 2:3 с «Бохумом»: «Бавария» должна была побеждать даже в меньшинстве. Никаких оправданий»
7сегодня, 18:28