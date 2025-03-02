Матч окончен
«ПСЖ» разбил «Лилль» – 4:1! У Дембеле и Дуэ по 1+1, Барколя и Маркиньос тоже забили
«ПСЖ» дома разгромил «Лилль» (4:1) в 24-м туре чемпионата Франции.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 6-й минуте счет открыл атакующий полузащитник парижан Брэдли Барколя. На 22-й защитник Маркиньос удвоил преимущество команды.
На 28-й очередной гол в 2025 году забил вингер Усман Дембеле. На 37-й хавбек Дезире Дуэ к ассисту прибавил гол – он забил после паса Дембеле.
На 80-й минуте гол престижа забил форвард Джонатан Дэвид.
«ПСЖ» набрал 62 очка и лидирует с отрывом в 16 баллов от «Марселя», у которого игра в запасе.
Франция. Лига 1 1 марта 20:05
24 турПарк-де-Пренс
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
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