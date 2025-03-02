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«ПСЖ» разбил «Лилль» – 4:1! У Дембеле и Дуэ по 1+1, Барколя и Маркиньос тоже забили

«ПСЖ» дома разгромил «Лилль» (4:1) в 24-м туре чемпионата Франции.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 6-й минуте счет открыл атакующий полузащитник парижан Брэдли Барколя. На 22-й защитник Маркиньос удвоил преимущество команды.

На 28-й очередной гол в 2025 году забил вингер Усман Дембеле. На 37-й хавбек Дезире Дуэ к ассисту прибавил гол – он забил после паса Дембеле.

На 80-й минуте гол престижа забил форвард Джонатан Дэвид.

«ПСЖ» набрал 62 очка и лидирует с отрывом в 16 баллов от «Марселя», у которого игра в запасе.

Франция. Лига 1 1 марта 20:05
24 тур
Парк-де-Пренс
ПСЖ
Матч завершен
4 - 1
3.22XG0.83
Лилль
Коэффициенты
Матч окончен
90’
+2’
Исмаили
80’
Гудмундссон   Исмаили
80’
  Дэвид
Дуэ   Ли Кан Ин
75’
63’
Мукау   Буадди
63’
Акпом   Дэвид
Жоау Невеш   Витинья
63’
Дембеле   Кварацхелия
63’
Мендеш   Пачо
62’
Хакими   Заир-Эмери
62’
46’
Гомес   Мбаппе
46’
Баккер   Харальдссон
2тайм
Перерыв
39’
Менье
  Дуэ
37’
  Дембеле
28’
  Маркиньос
22’
  Барколя
6’
ПСЖ:
Доннарумма, Мендеш (Пачо, 62), Бералдо, Маркиньос, Хакими (Заир-Эмери, 62), Жоау Невеш (Витинья, 63), Фабиан Руис, Дуэ (Ли Кан Ин, 75), Барколя, Гонсалу Рамуш, Дембеле (Кварацхелия, 63), Сафонов, Кимпембе, Пачо, Люка Эрнандес, Витинья, Ли Кан Ин, Меюлю, Заир-Эмери, Кварацхелия
1тайм
Лилль:
Шевалье, Гудмундссон (Исмаили, 80), Алессандро, Диаките, Менье, Андре, Бенталеб, Баккер (Харальдссон, 46), Гомес (Мбаппе, 46), Мукау (Буадди, 63), Акпом (Дэвид, 63), Манноне, Исмаили, Манди, Андре Гомеш, Буадди, Мбаппе, Кабелла, Харальдссон, Дэвид

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoЛилль
logoБрэдли Барколя
logoМаркиньос
logoУсман Дембеле
logoДезире Дуэ
logoДжонатан Дэвид
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