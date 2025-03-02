«ПСЖ» разбил «Лилль» – 4:1! У Дембеле и Дуэ по 1+1, Барколя и Маркиньос тоже забили

«ПСЖ» дома разгромил «Лилль» (4:1) в 24-м туре чемпионата Франции.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 6-й минуте счет открыл атакующий полузащитник парижан Брэдли Барколя . На 22-й защитник Маркиньос удвоил преимущество команды.

На 28-й очередной гол в 2025 году забил вингер Усман Дембеле . На 37-й хавбек Дезире Дуэ к ассисту прибавил гол – он забил после паса Дембеле.

На 80-й минуте гол престижа забил форвард Джонатан Дэвид.

«ПСЖ» набрал 62 очка и лидирует с отрывом в 16 баллов от «Марселя», у которого игра в запасе.

Франция. Лига 1 1 марта 20:05 24 тур Парк-де-Пренс ПСЖ Матч завершен 4 - 1 3.22 XG 0.83 Лилль Коэффициенты Матч окончен 90’ +2’ Исмаили 80’ Гудмундссон Исмаили 80’ Дэвид

Дуэ Ли Кан Ин 75’ 63’ Мукау Буадди 63’ Акпом Дэвид Жоау Невеш Витинья 63’ Дембеле Кварацхелия 63’ Мендеш Пачо 62’ Хакими Заир-Эмери 62’ 46’ Гомес Мбаппе 46’ Баккер Харальдссон 2 тайм Перерыв 39’ Менье Дуэ

37’ Дембеле

28’ Маркиньос

22’ Барколя

6’ ПСЖ: Доннарумма, Мендеш (Пачо, 62), Бералдо, Маркиньос, Хакими (Заир-Эмери, 62), Жоау Невеш (Витинья, 63), Фабиан Руис, Дуэ (Ли Кан Ин, 75), Барколя, Гонсалу Рамуш, Дембеле (Кварацхелия, 63), Сафонов, Кимпембе, Пачо, Люка Эрнандес, Витинья, Ли Кан Ин, Меюлю, Заир-Эмери, Кварацхелия 1 тайм Лилль: Шевалье, Гудмундссон (Исмаили, 80), Алессандро, Диаките, Менье, Андре, Бенталеб, Баккер (Харальдссон, 46), Гомес (Мбаппе, 46), Мукау (Буадди, 63), Акпом (Дэвид, 63), Манноне, Исмаили, Манди, Андре Гомеш, Буадди, Мбаппе, Кабелла, Харальдссон, Дэвид

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