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Нуньес забил и заработал пенальти в игре с «Саутгемптоном». У форварда «Ливерпуля» 10 матчей не было голов

Дарвин Нуньес прервал безголевую серию.

Нападающий «Ливерпуля» на 51-й минуте матча с «Саутгемптоном» сравнял счет, а спустя две минуты заработал пенальти, который реализовал вингер Мохамед Салах.

В последний раз до этого дня уругваец забивал 18 января – дубль «Брентфорду». Затем последовала 10-матчевая серия без голов.

Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЛиверпуль
logoСаутгемптон
logoпремьер-лига Англия
logoМохамед Салах
logoДарвин Нуньес
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