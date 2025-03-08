Нуньес забил и заработал пенальти в игре с «Саутгемптоном». У форварда «Ливерпуля» 10 матчей не было голов
Дарвин Нуньес прервал безголевую серию.
Нападающий «Ливерпуля» на 51-й минуте матча с «Саутгемптоном» сравнял счет, а спустя две минуты заработал пенальти, который реализовал вингер Мохамед Салах.
В последний раз до этого дня уругваец забивал 18 января – дубль «Брентфорду». Затем последовала 10-матчевая серия без голов.
Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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