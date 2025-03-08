Нуньес забил и заработал пенальти в игре с «Саутгемптоном». У форварда «Ливерпуля» 10 матчей не было голов

Дарвин Нуньес прервал безголевую серию.

Нападающий «Ливерпуля » на 51-й минуте матча с «Саутгемптоном » сравнял счет, а спустя две минуты заработал пенальти, который реализовал вингер Мохамед Салах .

В последний раз до этого дня уругваец забивал 18 января – дубль «Брентфорду». Затем последовала 10-матчевая серия без голов.

Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .