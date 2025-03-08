Асхабадзе о красной Якимову в игре с «Зенитом»: «Это не удаление. Это смешно!»

В «Факеле» назвали смешным удаление Вячеслава Якимова в матче с «Зенитом».

Встреча 20-го тура Мир РПЛ завершилась победой петербуржцев (2:0).

На 37-й минуте главный арбитр Виталий Мешков показал прямую красную карточку Вячеславу Якимову .

Игрок «Факела» был удален за лишение явной возможности забить . Якимов руками удерживал Лусиано Гонду в центре поля, когда у аргентинца был шанс убежать к воротам с фланга.

«Это не удаление. Это смешно!» – сказал генеральный директор «Факела » Роман Асхабадзе .