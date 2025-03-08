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Медведев на вопрос об удалении Вендела в матче с «Факелом»: «Сначала разберите поведение псевдоболельщиков»

Александр Медведев отказался комментировать удаление Вендела.

Полузащитник «Зенита» получил красную карточку 74-й минуте матча с «Факелом» – он показывал средний палец болельщикам соперника. 

– Как вы отреагировали на удаление Вендела перед важной игрой со «Спартаком»?

– Вы сначала разберите поведение псевдоболельщиков, а потом, если разберетесь, зададите ваш вопрос, – сказал председатель правления «Зенита». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoАлександр Медведев
logoФакел
logoЗенит
logoВендел
logoпремьер-лига Россия
болельщики
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