Медведев на вопрос об удалении Вендела в матче с «Факелом»: «Сначала разберите поведение псевдоболельщиков»
Александр Медведев отказался комментировать удаление Вендела.
Полузащитник «Зенита» получил красную карточку 74-й минуте матча с «Факелом» – он показывал средний палец болельщикам соперника.
– Как вы отреагировали на удаление Вендела перед важной игрой со «Спартаком»?
– Вы сначала разберите поведение псевдоболельщиков, а потом, если разберетесь, зададите ваш вопрос, – сказал председатель правления «Зенита».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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