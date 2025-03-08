«Зенит» выиграл впервые за 4 матча РПЛ
«Зенит» одержал одну победу в четырех последних матчах Мир РПЛ.
Сегодня команда тренера Сергея Семака обыграла «Факел» (2:0) в 20-м туре.
«Зенит» прервал серию из трех матчей без побед в РПЛ. До этого была ничья с ЦСКА (0:0), а также поражения от «Крыльев Советов» (2:3) и «Акрона» (1:2).
У «Зенита» на данный момент 43 очка, столько же у «Краснодара». У «Спартака» – 40, но у них есть игра в запасе.
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости