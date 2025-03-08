«Зенит» выиграл впервые за 4 матча РПЛ

«Зенит» одержал одну победу в четырех последних матчах Мир РПЛ.

Сегодня команда тренера Сергея Семака обыграла «Факел» (2:0) в 20-м туре.

«Зенит» прервал серию из трех матчей без побед в РПЛ. До этого была ничья с ЦСКА (0:0), а также поражения от «Крыльев Советов» (2:3) и «Акрона» (1:2).

У «Зенита» на данный момент 43 очка, столько же у «Краснодара». У «Спартака» – 40, но у них есть игра в запасе.