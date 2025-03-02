Орлов о 0:0 «Зенита» с ЦСКА: «Не хватило Вендела, Лусиано расточителен, Кассьерра малоактивен. Есть вопросы к центру обороны, игра Нино – разочарование»

Геннадий Орлов раскритиковал игру футболистов «Зенита» в матче с ЦСКА.

Команды сыграли вничью (0:0) в 19-м туре Мир РПЛ .

«Конечно, «Зениту » не хватило Вендела . Ни Барриос, ни Дркушич не способны так, как бразилец, вести игру, делать проникающие передачи. Начало второго тайма вообще осталось за гостями. Подопечные Семака никак не могли перейти на чужую половину поля.

Есть вопросы к центру обороны. Я гораздо большего жду от Нино . Для меня его игра – разочарование. Как он несколько раз проигрывал в скорости соперникам... Как прошла из глубины передача на Файзуллаева? Если бы не Мантуан, армеец имел бы отличный момент. Да и Барриос в отдельных эпизодах не убедил, допускал ошибки.

Лусиано был расточительным. Замыкал прострел Мантуана, но так подставил ногу, что мяч полетел выше перекладины. Можно же было как-то смягчить... Вот осенью, когда аргентинец только появился в «Зените», он все делал гораздо четче, хладнокровнее. О чем это говорит? Тоже не набрал нужных кондиций. Кассьерра был малоактивен. Не нашел взаимопонимания с Лусиано. Пока у них не получается.

Семак сказал, что у Луиса Энрике небольшая травма – ну, с «Факелом», возможно, сыграет. Конечно, и Вендел и Энрике явно усилят питерцев в следующем туре», – сказал комментатор.