  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Орлов о 0:0 «Зенита» с ЦСКА: «Не хватило Вендела, Лусиано расточителен, Кассьерра малоактивен. Есть вопросы к центру обороны, игра Нино – разочарование»
8

Орлов о 0:0 «Зенита» с ЦСКА: «Не хватило Вендела, Лусиано расточителен, Кассьерра малоактивен. Есть вопросы к центру обороны, игра Нино – разочарование»

Геннадий Орлов раскритиковал игру футболистов «Зенита» в матче с ЦСКА.

Команды сыграли вничью (0:0) в 19-м туре Мир РПЛ.

«Конечно, «Зениту» не хватило Вендела. Ни Барриос, ни Дркушич не способны так, как бразилец, вести игру, делать проникающие передачи. Начало второго тайма вообще осталось за гостями. Подопечные Семака никак не могли перейти на чужую половину поля.

Есть вопросы к центру обороны. Я гораздо большего жду от Нино. Для меня его игра – разочарование. Как он несколько раз проигрывал в скорости соперникам... Как прошла из глубины передача на Файзуллаева? Если бы не Мантуан, армеец имел бы отличный момент. Да и Барриос в отдельных эпизодах не убедил, допускал ошибки.

Лусиано был расточительным. Замыкал прострел Мантуана, но так подставил ногу, что мяч полетел выше перекладины. Можно же было как-то смягчить... Вот осенью, когда аргентинец только появился в «Зените», он все делал гораздо четче, хладнокровнее. О чем это говорит? Тоже не набрал нужных кондиций. Кассьерра был малоактивен. Не нашел взаимопонимания с Лусиано. Пока у них не получается.

Семак сказал, что у Луиса Энрике небольшая травма – ну, с «Факелом», возможно, сыграет. Конечно, и Вендел и Энрике явно усилят питерцев в следующем туре», – сказал комментатор.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЦСКА
logoЗенит
logoЛуис Энрике Андре
logoГуставо Мантуан
logoСергей Семак
logoВанья Дркушич
logoВендел
logoАббосбек Файзуллаев
logoСпорт-Экспресс
logoЛусиано Гонду
logoВильмар Барриос
logoГеннадий Орлов
logoНино Мота
logoМатео Кассьерра
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
50 тысяч смотрели на нули «Зенита» и ЦСКА. Это второй результат в эпоху Fan ID
68вчера, 09:25
Семак ни разу не проиграл Николичу в 5 матчах в РПЛ – 2 победы, 3 ничьих
81 марта, 17:35
Зделар о 0:0: «Зенит» был лучше. Тяжело играть против ЦСКА, неделю назад оттуда только приехал»
71 марта, 16:17
Главные новости
МЛС. «Интер Майами» без Месси разгромил в гостях «Хьюстон» – 4:1. У Суареса гол и 3 ассиста
36сегодня, 02:08
Консейсау о 9-м месте «Милана»: «У меня не было много времени поработать над тактическими и физическими аспектами – матчи проходят каждые 3 дня, а я возглавил команду лишь пару месяцев назад»
4сегодня, 01:25
Аморим о словах Руни про «наивность» цели выиграть АПЛ: «Наивно – это думать, что мы ее достигнем в этом сезоне. Возможно, это случится без меня, но такова цель клуба и руководства»
15вчера, 22:09
Чемпионат Испании. «Барселона» забила 4 гола «Сосьедаду», «Осасуна» сыграла 3:3 с «Валенсией»
379вчера, 22:02
«Милан» опустился на 9-е место в Серии А после трех поражений подряд. «Рома» с Раньери обогнала команду Консейсау
18вчера, 21:57
Меньян сбил Исаксена на 94-й. Судья после ВАР назначил пенальти в ворота «Милана», и Педро на 98-й принес «Лацио» победу
33вчера, 21:51Фото
«Милан» проиграл 3 матча подряд. У команды Консейсау 1 победа в 6 последних играх
20вчера, 21:47
Чемпионат Италии. «Милан» проиграл «Лацио», «Рома» победила «Комо», «Ювентус» сыграет с «Вероной» в понедельник
143вчера, 21:46
Гол Педро с пенальти на 98-й принес «Лацио» победу над «Миланом» – 2:1! Чуквуэзе сделал счет 1:1 на 85-й, Павловича удалили на 67-й
47вчера, 21:45
Игры и тесты про спорт – теперь в отдельном разделе на Спортсе’‘. Заходите и залипайте!
вчера, 21:30
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Милана» Габбия после 3 поражений: «Проигрываем борьбу за мяч из-за неверного выбора позиции и неготовности. Постараемся исправить недочеты»
6 минут назад
Аршавин о «Зените»: «После ухода Клаудиньо придется искать лидера. Он дирижировал игрой, на нем было все завязано»
2сегодня, 02:02
Боярский о 19-м туре: «Спартак» смотрелся интереснее «Зенита», его текущая форма недостаточная, чтобы бороться за 1-е место. Но я надеюсь на Энрике»
5сегодня, 01:49
Ди Канио о «Милане» и Консейсау: «Свободное падение. Трудно поверить, что оно не продолжится»
3вчера, 22:40
«Милан» проиграл 8 матчей в Серии А – больше, чем за весь прошлый сезон
5вчера, 22:37
«Милан» с Пиоли шел 3-м после 27 туров Серии А год назад, сейчас «россонери» 9-е. «Интер» был впереди на 16+ очков оба раза
8вчера, 22:27
Фостер согласился, что покупка Онана на место Де Хеа – одна из худших ошибок в истории АПЛ: «Защитники и вратарь «Ливерпуля» играют спокойно, а в «МЮ» паникуют»
19вчера, 22:25
«Милан» уступил «Лацио» впервые за 5 матчей – Педро забил на 98-й с пенальти
2вчера, 21:59
Непомнящий о «Спартаке»: «Сильнейший клуб России прямо сейчас. Когда коллектив выигрывает семь матчей подряд, нельзя не отмечать его силу»
7вчера, 21:57
Канчельскис о «Спартаке»: «С «Оренбургом» были большие проблемы, самый опасный момент в 1-м тайме был у гостей. Но раз москвичи выиграли, давайте сейчас закончим чемпионат и отдадим им медали»
16вчера, 21:49