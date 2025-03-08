У «Оренбурга» 8 поражений подряд в РПЛ при Слишковиче. Клуб не побеждает 19 игр в лиге после матча со «Спартаком» в 1-м туре

«Оренбург» проиграл 8 матчей подряд в Мир РПЛ.

Команда Владимира Слишковича проиграла «Ростову » дома в 20-м туре – 1:2.

«Оренбург » не побеждает в Премьер-лиге 19 матчей подряд: 5 ничьих, 14 поражений. Клуб одержал только одну победу в текущем чемпионате – над «Спартаком» в 1-м туре (2:0).

При Слишковиче, возглавившем команду по ходу сезона, «Оренбург» в чемпионате потерпел 8 поражений и один раз сыграл вничью. Побед в РПЛ при бывшем тренере «Спартака» нет.