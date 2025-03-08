У «Оренбурга» 8 поражений подряд в РПЛ при Слишковиче. Клуб не побеждает 19 игр в лиге после матча со «Спартаком» в 1-м туре
«Оренбург» проиграл 8 матчей подряд в Мир РПЛ.
Команда Владимира Слишковича проиграла «Ростову» дома в 20-м туре – 1:2.
«Оренбург» не побеждает в Премьер-лиге 19 матчей подряд: 5 ничьих, 14 поражений. Клуб одержал только одну победу в текущем чемпионате – над «Спартаком» в 1-м туре (2:0).
При Слишковиче, возглавившем команду по ходу сезона, «Оренбург» в чемпионате потерпел 8 поражений и один раз сыграл вничью. Побед в РПЛ при бывшем тренере «Спартака» нет.
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости