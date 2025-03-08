«Оренбург» проигрывает 7 матчей подряд в РПЛ. 1.84 – не уступит дома «Ростову»
«Ростов» сыграет в гостях с «Оренбургом» в 20-м туре Мир РПЛ.
«Ростов» – небольшой фаворит с коэффициентом 2.03. На «Оренбург» дают 3.60, на ничью – 3.90.
«Оренбург» не побеждает 18 туров подряд и 7 матчей в РПЛ кряду проигрывает. Если оренбуржцы как минимум не уступят «Ростову», сыграет коэффициент 1.84.
Игра пройдет 8 марта и начнется в 12:00 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости