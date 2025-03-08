«Оренбург» проигрывает 7 матчей подряд в РПЛ. 1.84 – не уступит дома «Ростову»

«Ростов» сыграет в гостях с «Оренбургом» в 20-м туре Мир РПЛ.

«Ростов» – небольшой фаворит с коэффициентом 2.03. На «Оренбург» дают 3.60, на ничью – 3.90.

«Оренбург» не побеждает 18 туров подряд и 7 матчей в РПЛ кряду проигрывает. Если оренбуржцы как минимум не уступят «Ростову», сыграет коэффициент 1.84.

Игра пройдет 8 марта и начнется в 12:00 мск.

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