«Оренбург» встретится с «Ростовом». Оренбуржцы, команде нужна ваша поддержка в домашнем матче!

«Оренбург» сыграет с «Ростовом» в 20-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в субботу, 8 марта, в 14:00 по местному времени на стадионе «Газовик».

Оренбуржцы по итогу 19 туров идут на 16-й строчке в турнирной таблице, набрав восемь очков. Ростовчане же расположились на седьмом месте, обладая 27-ю очками. Поддержите «Оренбург» в матче против «Ростова»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .