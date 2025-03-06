«Оренбург» встретится с «Ростовом». Оренбуржцы, команде нужна ваша поддержка в домашнем матче!
«Оренбург» сыграет с «Ростовом» в 20-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в субботу, 8 марта, в 14:00 по местному времени на стадионе «Газовик».
Оренбуржцы по итогу 19 туров идут на 16-й строчке в турнирной таблице, набрав восемь очков. Ростовчане же расположились на седьмом месте, обладая 27-ю очками. Поддержите «Оренбург» в матче против «Ростова»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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