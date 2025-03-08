Тренер «Ибицы» Хемес о 6 победах подряд: «Статистика – это как стринги: многое показывает, но скрывает самое важное»
Пако Хемес сравнил статистику и стринги.
У тренера «Ибицы», выигравшей 6 матчей подряд в третьей испанской лиге, спросили, как он относится к статистике, согласной которой команды, у которых было 6 и более побед подряд, выходили во вторую лигу.
Хемес ответил сравнением статистики и стринг, сославшись на Хуанму Лильо.
«Мы постараемся, чтобы эта серия продлилась как можно дольше, но статистику нужно воспринимать такой, какая она есть.
«Статистика – это как стринги: они многое показывают, но скрывают самое важное». И Лильо был прав. Они показывают многое, но не доходят до сути дела», – сказал Хемес.
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