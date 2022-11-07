Пако Хемес об Анчелотти: «Он идеальный тренер для «Реала». Этот союз может продлиться всю жизнь»

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Пако Хемес высказался о Карло Анчелотти.

«Я прекрасно помню аплодисменты Анчелотти в адрес «Райо». Мало кто так делает, и это многое о нем говорит – он джентльмен во всех отношениях.

Анчелотти – идеальный тренер для «Реала», он отвечает всем требованиям клуба.

Они побеждают не только благодаря персоналу, но и благодаря тому, что всегда знают, как управлять тем, что у них есть. Это союз, который может продолжаться всю жизнь», – сказал экс-тренер «Райо Вальекано».

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