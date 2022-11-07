Пако Хемес об Анчелотти: «Он идеальный тренер для «Реала». Этот союз может продлиться всю жизнь»

высказался о .

«Я прекрасно помню аплодисменты Анчелотти в адрес «Райо». Мало кто так делает, и это многое о нем говорит – он джентльмен во всех отношениях.

Анчелотти – идеальный тренер для , он отвечает всем требованиям клуба.

Они побеждают не только благодаря персоналу, но и благодаря тому, что всегда знают, как управлять тем, что у них есть. Это союз, который может продолжаться всю жизнь», – сказал экс-тренер .